Россия 22 сентября атаковала Запорожье несколькими авиабомбами. В результате атаки известно о погибших, пострадавших и разрушениях.

Первые кадры после прилетов КАБов показали правоохранители. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого.

Как выглядели первые мгновения после атаки на Запорожье?

Ночью 22 сентября российская армия запускала дроны по Запорожской области. Утром стало известно, что россияне применили управляемые авиабомбы. Всего было запущено 5 КАБов по гражданской инфраструктуре.

Одними из первых на помощь пострадавшим прибыли патрульные. По словам Билошицкого, они помогали людям выбраться из-под завалов, доставляли их в безопасные места, регулировали движение и обеспечивали проезд спецтранспорта.

Первые минуты после удара в Запорожье: смотрите видео

По данным местных властей, в результате атаки разрушено много домов. Также возник пожар, повреждены автомобили, погибли 3 гражданских. Продолжается ликвидация последствий.

