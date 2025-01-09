Девять человек находятся в реанимации: в каком состоянии пострадавшие в результате атаки на Запорожье

В результате атаки на Запорожье 8 января пострадали десятки людей, из них 37 госпитализированы. Сейчас 9 пациентов находятся в реанимации.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на заместителя медицинского директора Тамила Исмаилова в комментарии Общественному. Несмотря на сверхтяжелые условия персонал медучреждения справляется с нагрузкой.

Смотрите также 13 погибших и десятки раненых: все, что известно о циничном обстреле Запорожья 8 января

В каком состоянии пострадавшие в результате атаки на Запорожье

Исмаилова рассказала, что в больницу были доставлены 66 человек, из них 37 госпитализированы. Сейчас в реанимации находятся двое мужчин и семь женщин.

7 пациентов остаются стабильно тяжелые и один пациент крайне тяжелый: это взрывная травма или баротравма, открытые черепно-мозговые травмы, переломы костей, повреждения внутренних органов. Трое пострадавших с ампутациями травматического характера: 1 женщина и 2 мужчин,

– отметила она.

Кроме того, Исмаилова отметила, что больнице приходится работать в сверхтяжелых условиях из-за большого количества раненых. Впрочем, персонал медучреждения справляется с нагрузкой.

Генеральный директор одной из больниц Запорожья Ирина Кулеш сообщила, что ранения также получила 13-летняя девочка, ее доставили в медучреждение.

"Во время обстрела девочка находилась в маршрутном такси и получила повреждения под воздействием взрывной волны. Девочка поступила с диагнозом акубаротравмы легкой степени тяжести, осмотрена хирургом, травматологом, нейрохирургом. Родители отказались от госпитализации, ее отпустили домой", – рассказала медик.

Еще 17 человек доставили в другое медучреждение Запорожья, 7 – были госпитализированы. Об этом сообщил заместитель медицинского директора Алексей Рясный.

Двое – в тяжелом состоянии находятся в отделении интенсивной терапии. 5 пациентов получают медицинскую помощь в отделениях. 10 пациентов получили амбулаторную медицинскую помощь. Возраст у них разный: от 40 до 70 лет. Характер ранений: политравмы, имеют ранения мягких тканей, скелета, грудной клетки и тому подобное. Состояние пациентов, которые находятся в отделении интенсивной терапии оценивается как тяжелое. Прогноз относительно выздоровления преждевременно составлять,

– поделился Рясный.

Медицинский директор Александр Федоров сообщил, что еще семь человек с легкими ранениями обращались в другую больницу.

"Госпитализированы 7 больных, все с легкими поражениями. 5 больных обращались к офтальмологу, то есть это травмы глаза. У одного из них акубаротравма, это разрыв барабанной перепонки, и 2 больных обратились к хирургу с обломочными ранениями конечностей. Все в больнице, их жизни ничего не угрожает", – добавил он.

Добавим, что по словам спикера Запорожской ОГА Александра Коваленко в эфире "Ранок.LIVE", большинство погибших в результате атаки России на Запорожье 8 января – пассажиры транспорта.