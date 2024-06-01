Движение по плотине ДнепроГЭС пока не будут восстанавливать: Федоров объяснил, почему и на сколько перекрыли

В ночь на 1 июня Россия снова атаковала Украину дронами и ракетами. В частности, враг нанес удар по объекту энергетической инфраструктуры в Запорожской области. Движение по плотине ДнепроГЭС временно перекрыто.

Будут ли восстанавливать движение, рассказал председатель Запорожской ОВА. Иван Федоров отметил, что все профильные службы работают.

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Движение по плотине ДнепроГЭС будет закрыто в выходные

Чиновник рассказал, что последствия российского ракетного удара детально обследовали.

Приняли решение не открывать движение по плотине на выходные, а сделать детальную инспекцию, чтобы сделать максимально безопасным движение по ДнепроГЭС,

– заявил Иван Федоров.

Добавил, что все работы проведут в ближайшие дни. Также чиновник посоветовал пока пользоваться другими путями проезда между двумя берегами Запорожья.

Могу гарантировать, что все работы будут выполняться в максимальной скорости, но приоритет – безопасность наших граждан, которые будут пользоваться логистической составляющей ДнепроГЭС,

– подчеркнул председатель ОВА.

утром в Патрульной полиции сообщили , что объезд осуществляется через Арочный мост острова Хортица (улица Сергея Тюленина – улица Сечи – улица Таганская). Также через Новые мосты и Хортицкий район.

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