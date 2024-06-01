Движение по плотине ДнепроГЭС пока не будут восстанавливать: Федоров объяснил, почему и на сколько перекрыли
Источник:Иван Федоров
В ночь на 1 июня Россия снова атаковала Украину дронами и ракетами. В частности, враг нанес удар по объекту энергетической инфраструктуры в Запорожской области. Движение по плотине ДнепроГЭС временно перекрыто.
Будут ли восстанавливать движение, рассказал председатель Запорожской ОВА. Иван Федоров отметил, что все профильные службы работают.
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Движение по плотине ДнепроГЭС будет закрыто в выходные
Чиновник рассказал, что последствия российского ракетного удара детально обследовали.
Приняли решение не открывать движение по плотине на выходные, а сделать детальную инспекцию, чтобы сделать максимально безопасным движение по ДнепроГЭС,
– заявил Иван Федоров.
Добавил, что все работы проведут в ближайшие дни. Также чиновник посоветовал пока пользоваться другими путями проезда между двумя берегами Запорожья.
Могу гарантировать, что все работы будут выполняться в максимальной скорости, но приоритет – безопасность наших граждан, которые будут пользоваться логистической составляющей ДнепроГЭС,
– подчеркнул председатель ОВА.
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Россия попала в энергообъект в Запорожье
- Ночью 1 июня оккупанты массированно атаковали Запорожье.
- Захватчики попали в один из объектов энергетической инфраструктуры. Есть разрушения.
- Также в результате российского обстрела повреждены более 20 жилых домов и учреждений социальной сферы.
- К счастью, люди не пострадали.