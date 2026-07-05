Об этом сообщили в Запорожской ОВА. 24 Канал собрал известную на данный момент информацию.

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Каковы последствия обстрела Запорожья 4 июля?

Российские оккупационные войска совершили очередную жестокую атаку на Запорожье, нанеся по городу не менее 5 ударов. Как сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, под вражеским огнем оказались жилые кварталы и объекты критической инфраструктуры областного центра.

Один из вражеских снарядов попал непосредственно в многоквартирный жилой дом, вызвав масштабные разрушения. Взрывной волной разрушена внешняя стена многоэтажки с 1 по 5 этажи. Кроме того, в доме выбиты окна, а также существенно повреждены автомобили, припаркованные рядом на автостоянке.

Предварительно известно, что в результате обстрелов ранены 3 человека, среди которых ребенок. Всем пострадавшим в настоящее время оказывается необходимая помощь. На местах попаданий работают экстренные службы.

Последствия вражеского удара по жилому дому в Запорожье / Фото ОВА

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Добавим, что в этот же вечер Россия нанесла удар по Сумам. Целью врага стала одна из автозаправочных станций города, где после атаки возник масштабный пожар. На данный момент известно о 3 пострадавших женщинах