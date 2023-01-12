Как отметил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, россияне цинично атаковали город ночью. Рассказываем дальше, что известно об обстреле и пострадали ли от него мирные жители.

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На месте попадания вспыхнул пожар

По словам Куртева, в результате удара пострадали объекты инфраструктуры. На месте попадания вспыхнул пожар. Также известно о повреждениях, которые получили жилые дома. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Впоследствии эту информацию подтвердил глава Запорожской ОВА Александр Старух. Он также добавил несколько фотографий, на которых можно увидеть как последствия прилета, так и обломок российской ракеты.

Обломки российских ракет, которыми атаковали Запорожье / Фото с телеграма Старуха

Секретарь горсовета добавил, что на месте прилета свою работу выполняют соответствующие службы. Он также обратился к горожанам. Если их дом испытал разрушения в результате атак, то стоит позвонить по номерам:

15-80 (из стационарных);

(061) 787 15 80;

(050) 414 15 80;

(067) 656 15 80.

Что известно о ночной атаке

Сначала ночью прозвучала воздушная тревога в Запорожской области. Случилось это в 03:08. А уже через две минуты поступило сообщение о взрывах, хотя произошли прилеты практически сразу. И уже в 03:37 в области объявили отбой воздушной тревоги.

Вероятно, враг мог атаковать Запорожье из Токмака. В местных телеграм-каналах, со ссылкой на собственные источники заметили, что там было два выхода ракет типа С-300.

Между тем Мелитополь превратили в морг

Как отметил городской голова Иван Федоров, оккупанты сделали из Мелитополя "хаб" для "двухсотых" русских солдат. По имеющимся данным, местный морг переполнен. И, несмотря на это, враги продолжают подвозить к нему ликвидированных своих бойцов.

Федоров отметил, что россияне несут бешеные потери. За несколько последних дней к моргу города подвезли целую фуру с телами и буквально высыпали их.

Если мы заговорили о потерях врага, то утренняя статистика от 11 января свидетельствует, что на тот свет удалось отправить 112 960 российских военных. Заметим, что эти цифры приблизительны, ведь точно вести подсчет в зонах боевых действий очень сложно.