Як зазначив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, росіяни цинічно атакували місто вночі. Розповідаємо далі, що відомо про обстріл і чи постраждали від нього мирні мешканці.

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На місці влучання спалахнула пожежа

За словами Куртєва, внаслідок удару постраждали об'єкти інфраструктури. На місці влучання спалахнула пожежа. Також відомо про пошкодження, яких зазнали житлові будинки. За попередньою інформацією, минулося без постраждалих.

Згодом цю інформацію підтвердив глава Запорізької ОВА Олександр Старух. Він також додав кілька світлин, на яких можна побачити як наслідки прильоту, так і уламок російської ракети.

Уламки російських ракет, якими атакували Запоріжжя / Фото з телеграму Старуха

Секретар міської ради додав, що на місці прильоту свою роботу виконують відповідні служби. Він також звернувся до містян. Якщо їхня оселя зазнала руйнувань внаслідок атак, то варто зателефонувати за номерами:

15-80 (зі стаціонарних);

(061) 787 15 80;

(050) 414 15 80;

(067) 656 15 80.

Що відомо про нічну атаку

Спочатку посеред ночі пролунала повітряна тривога у Запорізькій області. Сталося це о 03:08. А вже через дві хвилини надійшло повідомлення про вибухи, хоча сталися прильоти практично відразу. І вже о 03:37 в області оголосили відбій повітряної тривоги.

Ймовірно, ворог міг атакувати Запоріжжя з Токмака. У місцевих телеграм-каналах, з посиланням на власні джерела, зауважили, що там були два виходи ракет типу С-300.

Тим часом Мелітополь перетворили на морг

Як зазначив міський голова Іван Федоров, окупанти зробили з Мелітополя "хаб" для "двохсотих" російських солдатів. За наявними даними, місцевий морг переповнений. І попри це вороги продовжують підвозити до нього ліквідованих своїх бійців.

Федоров зауважив, що росіяни зазнають шалених втрат. Лиш за декілька останніх днів до моргу міста підвезли цілу фуру з тілами та буквально висипали їх.

Якщо ми заговорили про втрати ворога, то ранкова статистика від 11 січня свідчить про те, що на той світ вдалося відправити 112 960 російських військових. Зауважимо, що ці цифри приблизні, адже точно вести підрахунок у зонах бойових дій надзвичайно складно.