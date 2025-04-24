На Житомирщине россияне нанесли удар по спасателям, прибывшим тушить пожар: есть пострадавший

В результате российской комбинированной атаки 24 апреля также пострадала и Житомирская область. Там раздавались взрывы, вспыхнули пожары и есть пострадавший.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Житомирской ОВА Виталия Бунечко, главу МВД Игоря Клименко и ГСЧС.

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Какие последствия вражеской атаки по Житомирской области

Виталий Бунечко написал, что сегодня ночью Житомирщина подверглась нескольким комбинированных атак с воздуха.

Вследствие вражеского обстрела были повреждены частные гаражи, возник пожар. Также взрывной волной выбило окна в нескольких многоквартирных жилых домах,

– отметил чиновник.

Он также отметил, что в результате повторного обстрела был ранен один спасатель и повреждены 4 единицы техники ГСЧС. Пожар ликвидирован на общей площади 2 500 квадратных метров.

К тушению привлечены 46 человек и 7 единиц техники.

Последствия атаки по Житомирской области 24 апреля / Фото ГСЧС Житомирской области

"Сейчас продолжается ликвидация последствий, оказывается необходимая помощь владельцам поврежденного жилья, работает комиссия для оперативного оформления заявок на получение средств для восстановления", – отметил глава Житомирской ОВА.

Министр внутренних дел Игорь Клименко, свою очередь, сообщил, что раненому спасателю – 39 лет.

К слову, ранее в Укрзализныце сообщили, что в результате вражеской атаки 24 апреля в Житомире получил ранение проводник. Его состояние удовлетворительное, сейчас мужчина находится у врачей.