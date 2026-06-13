Россия нанесла удар беспилотниками по Житомирской области: какие последствия террора

В ночь на субботу, 13 июня, Россия вновь нанесла удар по Украине с помощью ударных беспилотников различных типов. Последствия атаки фиксируются в Житомирской области.

Об этом сообщил глава Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко.

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Житомирскую область атаковали БПЛА

Ночью в Житомирской области звучала воздушная тревога. В результате атаки российских БПЛА в области повреждены частные жилые дома, магазин и объекты инфраструктуры.

Пожарные оперативно ликвидировали пожары, возникшие в местах ударов. К счастью, пока не поступало сообщений о пострадавших.

Продолжаются работы по ликвидации последствий вражеской атаки, работают специальные и коммунальные службы,

– добавили в Житомирской ОГА.

Последствия ударов по региону / Фото ГСЧС

Какие еще города подверглись атаке?

Утром 13 июня российские войска нанесли удар беспилотником по Запорожью. В результате обстрела объекта критической инфраструктуры погиб мужчина.

В то же время враг запустил 12 управляемых авиабомб по Васильковской общине в Днепропетровской области. В результате ударов повреждены магазины и торговые павильоны на местном рынке. Пострадали девять человек.

Всего ночью Россия нанесла по Украине 118 ударов БПЛА различного типа. Силы противовоздушной обороны сбили 110 из них. Однако произошло попадание трех беспилотников и падение обломков.