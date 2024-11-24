Где россиянам ждать новых "приветов" от ATACMS: военная сводка от Свитана

Несмотря на попытки Кремля запугивать и шантажировать, Украина продолжает работать западными ракетами по военным объектам на территории России. Активная работа ведется сейчас по Курской области, но одним регионом Силы Обороны Украины, вероятно, не ограничатся.

Где еще ждать "приветов" от ATACMS в ежедневной военной сводке для 24 Канала предположил летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе и военный эксперт Роман Свитан.

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Прилеты на Курщине

Появились сообщения, что в ночь на 24 ноября на Курщину было выпущено от 5 до 10 ракет ATACMS. Интересно, что сами российские военкоры назвали это атакой дронов.

Ломается вся информационная политика России. Ведь они думали, что после удара "Орешником", Украина перестанет бить ATACMS по российской территории. Наверное, ждут понедельника, чтобы получить новые методички,

– сыронизировал Свитан.

Кроме того, на Курщину действительно таки летели и украинские беспилотники.

Обратите внимание! Украинский Генштаб подтвердил, что подразделения ракетных войск ВСУ совместно с другими составляющими Сил Обороны нанесли групповой удар по позициям зенитного ракетного дивизиона 1490 зенитного ракетного полка 6 армии России на территории Курской области. Успешно ударили в радиолокационную станцию зенитного комплекса С-400.

Следующие цели ракет

The Wall Street Journal написали, что следующей после Курской под ударами ATACMS может оказаться Ростовская область. Свитан также заметил, что именно в этом регионе расположено немало военных объектов врага, именно южный военный округ был подготовлен к вторжению россиян в Украину 10 лет назад.

Фронтовая логистика россиян в основном сейчас происходит через Ростовскую область – там сосредоточены склады с боеприпасами, техникой и даже немало военных заводов.

Радиус действия ATACMS достаточно широкий по Ростовской области. Но не надо забывать и о Курской, Брянской, Белгородской, Воронежской области, которые также насыщены военными объектами,

– добавил полковник в запасе.

В общем, по его словам, в радиус действия ATACMS на российской территории входят около 200 серьезных военных объектов противника. Для успешной ликвидации каждого требуется около 10 ракет, что в общей сумме составляет 2000 ATACMS.