Где расположены Кашира и Конаково, куда в электростанции могли прилететь дроны

В ночь на 1 сентября на территории России фиксировали взрывы в результате атаки беспилотников. Атаке ударных БпЛА могли подвергнуться электростанции в города Кашира и Конаково.

По крайней мере, в сети уже немало фото и видео пожаров в результате прилетов в этих российских городах. 24 Канал показывает на карте, где они расположены.

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Взрывы и пожары на электростанциях зафиксированы в городах Кашира и Конаково.

Кашира – город в Московской области России, расположен в 115 километрах к югу от Москвы, административный центр Каширского района.

Расстояние от Украинт до российского города Кашира более 1100 километров.

Кашира на карте:

Местные жители утверждают, что атакована Каширская ГРЭС. Подтверждений или опровержений от российских властей пока нет.



Прилетело в электространцию, вероятнее всего / Фото с тг-каналов

Конаково же расположено в Тверской области страны-агрессора. Город является административным центром Конаковского района Тверской области. Население - 41310 человек.

Конаково расположен в 82 километрах к юго-востоку от Твери и в нескольких километрах от административной границы Московской области.

Расстояние от Украины до Конаково более 1100 километров.

Конаково на карте:

Заметим. что информация о пролетах дронов и взрывах сегодня ночью, 1 сентября поступала по меньшей мере из 8 регионов, а под утро появились видео из Московской и Тверской областей,