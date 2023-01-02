Россия переходит к дроновой войне: почему это одновременно негативная и положительная новость

В начале 2023 года Россия не перестает терроризировать Украину. Российские оккупанты пытаются добиться хоть каких-то успехов на фронте, одновременно обстреливая тыловые города.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. По его словам, в ближайшие недели ситуация в войне России против Украины будет оставаться напряженной.

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Как отметил Черник, говоря о дальнейших действиях врага, следует рассматривать 2 аспекта – ситуацию непосредственно на фронте и ракетные обстрелы со стороны России. В Воздушных силах ВСУ сообщили, что россияне уже начали использовать ракеты из стратегических запасов.

Оккупанты используют меньше ракет для обстрелов территории Украины. Россия переходит к дроновой войне, прежде всего используя Shahed-136 и Shahed-131. Так будет продолжаться и дальше,

– сказал Черник.

Хорошая и плохая новости для украинцев

По его словам, в этом вопросе для украинцев есть 2 новости. Хорошая заключается в том, что у России уже нет полноценного ракетного потенциала. Кроме того, есть зафиксированный факт, как Воздушные Силы ВСУ перехватывают ракеты "Искандер".

Российский ракетный потенциал иссякает. Правда, не так быстро, как бы нам хотелось. Выдыхать еще не приходится. Но точно констатируем подрыв ракетной боеспособности России,

– сказал Черник.

Однако, как отметил военный эксперт, есть и не очень хорошая новость. Ведь все говорит о том, что у россиян есть определенное количество "Шахидов".

"Какая-то часть из этих дронов – до 10 – 15% – будет прорывать нашу противовоздушную оборону. Но 50 килограммов боевой части "Шахида" и 480 килограммов боевой части "Искандера" – это несоизмеримые между собой вещи", – подчеркнул Черник.

Петр Черник предположил, как будет развиваться ход войны в ближайшие недели: смотрите видео

ВСУ опережают врага по качеству артиллерийских ударов

Если же говорить о ситуации на фронте, то, по словам военного эксперта, там идет артиллерийская война. Черник считает, что так будет и дальше.

В части качества мы на порядок опережаем противника. Недавнее попадание в Макеевке, во время которого погибло очень много россиян, на самом деле очень хорошая для нас новость. Ведь точность целеполагания в нашу пользу,

– отметил Черник.

В то же время, как отметил военный эксперт, в части количества насыпаний, прежде всего, артиллерийских снарядов мы еще не дотягиваем до противника.

"Враг может выставлять огневые валы до 20 тысяч снарядов в день, что не позволяет нам пока по-настоящему серьезно контратаковать", – объяснил Черник.

Стратегически-огневое равновесие на поле боя

Он добавил, что в целом сейчас на линии фронта сложилось своеобразное стратегически-огневое равновесие. По словам военного эксперта, примерно такая же ситуация была с мая по сентябрь 2022 года, после чего ВСУ начали блестящее наступление на Харьковщине.

"Рано или поздно сложится новая блестящая украинская операция. Вопрос состоит только в том, когда. Но это неизбежно произойдет", – подчеркнул Черник.

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