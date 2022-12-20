35 дронов по Украине: почему россияне применяют обстрелы "Шахидами" ночью

В ночь на 19 декабря россияне снова атаковали Украину "Шахидами". Они выпустили по нашей территории 35 дронов-камикадзе, 23 из которых пришлись на Киев. И хоть украинская ПВО в очередной раз сбила большинство вражеских беспилотников, некоторые из них все же попали в цель.

Оккупантов не беспокоит такая "эффективность" их атак. Их устраивает статистика, при которой до цели долетают около 20 процентов дронов, ведь на самом деле они делают расчет не на большое количество попаданий. Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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Чего россияне добиваются атаками дронов

По его словам, Россия пользуется массированностью подобных ударов. К тому же, они запускают "Шахиды" преимущественно ночью или под утро. Дело в том, что в темное время суток их очень тяжело вести визуально как цель. Соответственно, исчезает возможность уничтожить БПЛА многими существующими средствами, в том числе зенитными.

Исключение составляет зенитные установки Gepard, которые имеют свои радары и могут уничтожать дроны в любое время суток, что они и делают. Но Gepard не хватает на то, чтобы покрыть всю территорию Украины, ведь россияне атакуют "Шахидами" и южные, и восточные, и центральные регионы, включая столицу.

Радары, которые могут увидеть, поразить и уничтожить дроны, имеют также ЗРК. Так что наши защитники преимущественно используют именно их. Они вынуждены тратить дорогие ракеты, которых и так не хватает, чтобы обезвредить относительно дешевые беспилотники.

В результате ударов дронами россияне надеются на истощение украинских запасов ракет, а также на разоблачение точек нашей ПВО. При этом они получают еще и тех же 20 процентов попаданий "Шахидов" в цель.

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Украинская сторона, конечно, знает о таких расчетах россиян, но сегодня других способов борьбы с этими дронами-камикадзе, кроме сбивания ракет и создания для них препятствий во время полета, нет. Так что враг и дальше будет использовать "мопеды" именно так, пытаясь получить их еще больше и применить на полную мощность.

Атака Украины "Шахидами" 19 декабря