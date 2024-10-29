Увеличение атак "Шахедами" по Украине: Свитан оценил действия россиян

Россия массово увеличила производство "Шахеды" в этом году. Есть опасения, что атаки будут становиться более частыми, однако Силам обороны удалось найти механизмы, которые бы эффективно боролись с этим.

Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что детали для дронов Россия, вероятно, закупает в Китае. Он пояснил, что российские "Шахеды" это китайский беспилотник "Sunflower 200", что в переводе означает "Подсолнух 200".

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В основе "Подсолнечник 200"

Роман Свитан отметил, что "Подсолнечник 200" это базовая модель, на основе которой, используя узлы и агрегаты этой модели, был создан "Шахед" в Иране, а затем и в России.

Некоторые запчасти они (россияне – 24 Канал) изготавливают у себя, но основные детали китайские. Количество собранных "Шахедов" напрямую зависит от количества купленных узлов и агрегатов,

– высказался военный эксперт.

Он подчеркнул, что это число постоянно увеличивается, что дает возможность россиянам запускать сотни "Шахедов" по территории Украины.

Обратите внимание! Военный обозреватель Александр Коваленко отметил, что иранский "Shahed-136" является копией китайского дрона-камикадзе "Sunflower 200". Он считает, что беспилотника такой модели нет в России, ведь Китай не поставляет стране-агрессору летальное оружие.

Противодействие ВСУ

Свитан отметил, что Силы обороны наладили эффективную работу мобильных групп для противодействия российским беспилотникам, очень хорошо работает авиация и средства радиоэлектронной борьбы.

РЭБ сбивает с курса треть российских беспилотников, блокирует приемники, что часто приводит к падению.

Большинство "Шахедов", которые обработала РЭБ, летят на север. В сторону России или Беларуси, в зависимости от расположения в Украине. То есть против дронов мы нашли методы борьбы,

– добавил Роман Свитан.