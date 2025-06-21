Мы работаем над этим вопросом, – Зеленский рассказал, как в Украине сбивают "Шахеды"

Президент Владимир Зеленский высказался о российских атаках дронами. Он также объяснил, как в Украине сбивают беспилотники.

В частности, около трети “Шахедов” сбивают мобильные огневые группы. Об этом сообщает 24 Канал на заявление Зеленского во время общения с журналистами 20 июня.

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Как в Украине сбивают российские дроны

По словам президента, украинские военные начали использовать перехватчики для сбивания дронов. Сейчас их производят четыре компании в Украине, две из них – очень успешно.

Сегодня во время атаки десятки российских дронов были сбиты перехватчиками. Мы говорим уже не о единицах. Мы понимаем, что это наш инструмент и он точно работает,

– говорит Зеленский.

Президент отметил, что уже есть договоренности с иностранными партнерами, которые готовы финансировать это производство. Сейчас Украина договорилась с Германией и Канадой и нужно лишь немного времени для того, чтобы это было массовое производство.

Он также добавил, что Украина работает над вопросом о сбивании "Шахедов". По его словам, мобильные огневые группы уже не полагаются на пулеметы, а работают с другим оружием.

Зеленский отметил, что Украина уже законтрактовала на этот год артиллерии, дронов дальнобойных и недалекобойных больше, чем в любой год войны. Кроме этого, он заявил, вероятно, государство будет уменьшать артиллерийскую закупку и уделять большее внимание производству дронов.