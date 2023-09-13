Максимально запутывают нашу ПВО, – Братчук рассказал о тактике атак россиян

Российские захватчики ночью 13 сентября на протяжении почти пяти атаковали Одесскую область дронами-камикадзе "Шахедами". Враг беспощадно бьет по портовой, критической и гражданской инфраструктуре.

Сейчас высок уровень очередной атаки россиян. Об этом 24 Каналу сообщил спикер украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, заметив, что враг преимущественно атакует южную часть Одесской области.

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Россия идет на провокации

Россия сконцентрировалась на атаках по Дунайскому кластеру, в частности, портовой и припортовой территории. Только в течение прошлой недели противник совершил пять атак подряд с перерывом на оперативную паузу в течение суток.

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Во время последней ночной атаки силами и средствами противовоздушной обороны было уничтожено 32 "Шахеда". Однако, к сожалению, есть попадание и разрушение, повреждены грузовики, здания и т.д.

Сейчас российские захватчики преимущественно применяют дроны "Шахеды", о ракетах пока речь не идет. Возможно, враг накапливает соответствующие запасы и БК для того, чтобы проводить эти воздушные атаки позже,

– рассказал Братчук,

Россияне пытаются максимально использовать рельеф местности и повышают уровень эскалации. Более того, враг идет на провокации, ведь уже не первый раз обломки российских беспилотников находят на территорию Румынии, которая является страной-членом НАТО.

Оккупанты используют Дунайскую артерию для того, чтобы запутать наши средства ПВО, а также максимально приближенный маршрут к украинско-румынской границе, вероятно, для того, чтобы таким образом сдерживать средства ПВО. Конечно, нас ничего не останавливает, наши военные очень ювелирно работают. Но вопрос дополнительной защиты юга Одесской области от вражеских ударов остается актуальным,

– добавил представитель украинской добровольческой армии "Юг".

Он также отметил, что враг постоянно пытается что-то менять и, используя воздушную разведку, обнаружить пробелы в нашей системе противовоздушной обороны, чтобы потом атаковать. Российские захватчики атакуют несколькими волнами. К сожалению, на этой войне мы не только учимся, но и враг.

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Атака на Одесскую область