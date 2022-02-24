Атаки на Франковск и Луцк, – в Нацгвардии рассказали о ситуации на западе Украины

Враг начал бомбардировки аэропортов в западных областях. Речь идет об Ивано-Франковске и Луцке.

Об этом сообщили в Нацгвардии Украины по состоянию на 8 утра 24 февраля. Во Львове продолжается эвакуация граждан.

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Оперативная информация

По оперативным данным, российские войска атаковали аэропорт в Ивано-Франковске и склады с оружием. Враг применил ракетные комплексы.

Удар нанесли и по аэропорту в Луцке.

В городе Львове население оповещают сиренами. Людей эвакуируют в укрытие.

Нацгвардия стоит на защите украинского народа Слава Украине!,

– резюмировали в пресс-службе НГУ.

Нападение России на Украину

В ночь на 24 февраля российские войска начали полномасштабную атаку на Украину. Известно о взрывах на территории Киевской области, усиленный обстрел на Донбассе.

Враждебные действия зафиксировали В Харьковской, Одесской областях и возле Мариуполя. В то же время в зоне ООС сбили вражеских 5 самолетов и вертолет.

В Украине ввели военное положение. Гражданское население эвакуируют в укрытие.

Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкции на Россию. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!