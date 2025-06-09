Врачи борются за их жизнь, Синегубов рассказал о состоянии пострадавших в Харькове

Вечером 8 июня Россия ударила двумя КАБами по Харькову. Враги били по пригороду, разрушив инфраструктуру. Повреждения были зафиксированы в 9 населенных пунктах области, пострадали 7 человек.

В ночь на 7 июня в результате атаки на Харьков было 6 погибших и 44 раненых. За минувшую ночь россияне убили в области трех человек, 23 – травмированы. О состоянии людей рассказал начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Врачи в Харькове оказывают помощь пострадавшим в результате обстрелов

По словам главы областной военной администрации, после последних прилетов по Харькову и области в больнице до сих пор находятся 10 жителей. В очень тяжелом состоянии – двое из них. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Фактически врачи пытаются спасти им жизнь. Действительно, враг продолжает обстреливать наши населенные пункты. Под огнем были города и села Чугуевского, Купянского, Харьковского и Богодуховского района и, в частности, город Харьков,

– отметил Синегубов.

За последние дни россияне применили по области 18 управляемых авиационных бомб, 6 "Шахедов" и 22 ракеты.

На месте прилетов врачи сразу оказывают помощь пострадавшим. А волонтеры помогают восстанавливать инфраструктуру. Они проводят оперативные ремонты, забивают выбитые окна, чтобы сохранить то, что уцелело после обстрелов.

Против дронов и ракет, которые летят на область и на Харьков, бойцы ПВО применяют все имеющиеся средства, чтобы сбить как можно больше вражеских целей.

Олег Синегубов добавил, что линия фронта на Харьковщине стабильная, но враг постоянно наносит удары по гражданскому населению. Глава ОВА отметил, что во время воздушной тревоги гражданам лучше пройти в укрытие, потому что угроза со стороны россиян – реальная.