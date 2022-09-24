Россияне атакуют Одесскую область иранскими дронами: в ОК "Юг" объяснили тактику врага

Российские оккупанты начали активно использовать дроны иранского производства. Атакуют ими портовую инфраструктуру.

23 сентября российские дроны иранского производства совершили 2 атаки на Одесскую область. Об этом руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявила в эфире национального телемарафона.

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Почему россияне атакуют сразу несколькими дронами, а не одним

Во время первой атаки 2 дрона ударили по админпостройке припортовой зоны. Один дрон сбили наши силы противовоздушной обороны. Вторая атака дронов также была направлена в сторону портовой инфраструктуры. Накануне такие же действия враг совершил в Очакове, чтобы опробовать свои возможности.

По словам Гуменюк, россияне не просто так атакуют сразу несколькими дронами. Они придерживаются тактики: когда один беспилотник уничтожат, работу проделает другой.

Россияне хотят полностью уничтожить Украину, порт является стратегическим объектом. Функционирование зерновых коридоров, которыми недоволен российский диктатор, вполне объясняет направление атаки. Вероятно, враг снова хочет диктовать свои условия на этом направлении,

– объяснила Гуменюк.

Добавим, что атаки этими дронами начались уже около 10 дней назад из Никопольского района. После этого враг использовал их в Очакове, на Николаевском направлении и линии столкновения.

ПВО не всегда может зафиксировать дроны

По словам Гуменюк, ПВО не всегда может среагировать на дроны, ведь они проходят на небольшой высоте. Однако у Shahid-136 есть очень громкий звук мотора, напоминающий мопед или бензопилу. Поэтому люди должны обращать на это внимание. Если услышите звук мотора с неба – немедленно направляйтесь в укрытие, но при этом держитесь подальше от объектов критической инфраструктуры и админзданий.

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во время воздушной тревоги. Беспилотник там не работал, а взрыв прогремел из-за несоблюдения мер безопасности во время ремонтных работ.