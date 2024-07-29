Удары России по энергетике – не утихают: на Запорожье нашли обломок дрона на энергообъекте
Российская армия продолжает обстреливать Украину, направляя беспилотники по энергетике. В частности, обломки дрона нашли на территории энергетического объекта в Запорожской области.
В понедельник утром, 29 июля, о соответствующей новости написали в Укрэнерго. В то же время в Запорожской ОВА рассказали об обстрелах региона, которые захватчики осуществили в течение суток.
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На Запорожье на энергообъекте нашли обломок дрона
Как констатировали в областной военной администрации, за сутки 299 беспилотников различной модификации атаковали населенные пункты Запорожья.
Речь идет о таких городах и селах: Беленькое, Гуляйполе, Малую Токмачку, Левадное, Роботино, Новоданиловку, Малиновку и Новоандреевку.
В Запорожской области на одном из энергообъектов облэнерго были найдены остатки российского БПЛА,
– пишет Укрэнерго.
Важно, что обесточиваний – не было зафиксировано. Однако на место происшествия оперативно приехали специалисты ГСЧС.
Чрезвычайные ситуации на Днепропетровщине и Донетчине
Министерство энергетики утром 29 июля заявило, что:
- в Донецкой области на одной из шахт в результате атаки было повреждено оборудование. Остановилась работа вентиляционной системы, но ее оперативно запустили в работу. На момент обстрела в шахте находилось 65 работников;
- в Днепропетровской области во время российского обстрела на территории одного из энергопредприятий были повреждены админздания и несколько служебных автомобилей. Пострадавших нет.
Смотрите также Враг в очередной раз ударил по энергообъектам: на Днепропетровщине повреждено оборудование подстанцииОбратите внимание! Учитывая постоянные обстрелы и дефицит, энергетики призывают украинцев продолжать потреблять электроэнергию экономно.