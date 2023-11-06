Накапливают "Калибры": в ГУР предупредили, когда Россия может начать бить по энергетике Украины

В ГУР считают, что удары России по Украине будут "не такими примитивными", как в прошлом году. Однако сейчас сложно спрогнозировать тактику потенциальных обстрелов врага по энергосистеме.

Генерал-майор Вадим Скибицкий предположил, когда и как враг могу атаковать энергетическую систему Украины в этом году. Он считает, что активные обстрелы могут начаться после наступления холодов.

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Обстрелы могут участиться зимой

Скибицкий отметил, что в прошлом году россияне приступили к ударам по объектам энергосистемы 10 октября, мол, как "ответ" на атаку Украины по Крымскому мосту. Однако это был формальный повод, ведь эти атаки враг готовил заранее. И, по данным разведки, только под давлением раздосадованных радикалов решил начать их раньше.

Генерал-майор объяснил, что фактически 45% ракет, выпущенных в октябре-феврале по энергообъектам, враг потратил еще до наступления зимних холодов. И это один из ключевых факторов, который Москва, скорее всего, будет учитывать в нынешнем году. Ведь чем ниже температура – тем больше нагрузка на энергосистему и тем более критичными могут быть ее повреждения.

Наиболее вероятно, они начнут (обстрелы – 24 Канал), когда будет больше нагрузки на нашу энергосистему и, соответственно, более благоприятные условия для нанесения ударов. А такое может быть при наступлении холодов, когда потребление электроэнергии выйдет на пиковые показатели осенне-зимнего периода. Россияне выжидают понижение температуры ниже нуля,

– сказал Скибицкий.

Сейчас враг экономит крылатые ракеты

Скибицкий заметил, что сейчас сложно заранее сказать, чего во время потенциальных атак будет больше – ракет или "Шахедов". По его мнению, тактика врага может быть разной – это могут быть удары с применением исключительно ракет разных типов, могут быть комбинированы удары с использованием ракет и БпЛА. Однако, по его словам, это будут более сложные обстрелы, чем в прошлом году.

По оценке военной разведки, это однозначно будут не такие примитивные атаки, как в прошлом,

– заявил представитель ГУР.

Прошлой осенью и зимой противник применял очень мало баллистических ракет для ударов по энергетике, за исключением Х-22 и С-300. Из-за того, что украинское ПВО усилилось, теперь баллистики в ракетных залпах может стать больше.

Однако основными ударными элементами врага все же будут крылатые ракеты: Х-101, Х-555 и "Калибры". Оккупанты с 25 сентября не используют эти ракеты, как раз и могут свидетельствовать об их накоплении.

Отметим, в Минэнерго подчеркивают, что отключение света возможны только в случае массированных вражеских обстрелов и повреждений энергетического оборудования, а также технологических нарушений при неблагоприятных погодных условиях. Без причины поставки электроэнергии не будут прекращаться.

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