Как сообщает The Economist со ссылкой на собеседников в украинских спецслужбах, Кремль планирует наносить удары не только по энергетике, но и по супермаркетам и дата-центрам. Враг стремится посеять страх среди горожан даже перед обычными походами за покупками.

Новое оружие и диверсионные риски

Параллельно с этим под прицелом остаются инфраструктура водоснабжения, канализации и электросетей. Наибольшую угрозу для столицы представляют баллистические ракеты, перехват которых затрудняется из-за сокращения запасов американских ракет для систем Patriot.

Существенным фактором эскалации называют применение реактивных беспилотников. Этими дронами управляют пилоты в режиме реального времени, поэтому именно такие БПЛА в настоящее время наносят едва ли не наибольший ущерб.

Россия накопила "тысячи" беспилотников, а также наращивает запасы баллистических ракет, планируя использовать весь арсенал в течение следующих двух месяцев,

– сказал один из собеседников.

В то же время украинская контрразведка еженедельно нейтрализует 7–8 российских заговоров и диверсионных попыток в тылу.

Реакция СНБО на угрозы в информационном поле

Одним из направлений кампании агрессора называют попытки расшатать политическую ситуацию внутри Украины с помощью бот-ферм. Российская пропаганда пытается использовать усталость населения, бытовые трудности и коррупционные скандалы для провоцирования внутренних конфликтов.

Впрочем, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко иначе оценивает шансы врага добиться успеха с помощью дезинформации.

Россияне каждый год разрабатывают такие планы. Они тщетно надеются, что их бот-фермы заставят наш народ протестовать и требовать капитуляции. Это ерунда. Кто-то подкидывает эту идею Путину, чтобы иметь возможность украсть больше денег,

– считает Коваленко.

Напомним, Минобороны меняет систему защиты Киева от российских беспилотников. Основной акцент будет сделан на перехвате скоростных целей еще на подступах к столице. В командных пунктах Воздушных сил в Киевской области обсудили новую тактику российских атак и задачи для мобильных огневых групп, авиации и ПВО.