Як повідомляє The Economist з посиланням на співрозмовників в українських спецслужбах, Кремль планує удари не лише по енергетиці, а й по супермаркетах та дата-центрах. Ворог прагне посіяти страх серед містян навіть перед звичайними походами за покупками.

Нова зброя та диверсійні ризики

Паралельно з цим під прицілом залишаються інфраструктура водопостачання, каналізації та електромереж. Найбільшу загрозу для столиці становлять балістичні ракети, перехоплення яких ускладнюється через скорочення запасу американських ракет до систем Patriot.

Суттєвим фактором ескалації називають застосування реактивних безпілотників. Цими дронами керують пілоти в режимі реального часу, тож саме такі БпЛА наразі завдають чи не найбільшої шкоди.

Росія накопичила "тисячі" безпілотників, а також нарощує запаси балістичних ракет, плануючи використати весь арсенал протягом наступних двох місяців,

– сказав один зі співрозмовників.

Водночас українська контррозвідка щотижня нейтралізує 7 – 8 російських змов та диверсійних спроб у тилу.

Реакція РНБО на загрози в інформаційному полі

Одним з напрямків кампанії агресора називають спроби розхитати політичну ситуацію всередині України за допомогою бот-ферм. Російська пропаганда намагається використати втому населення, побутові труднощі та корупційні скандали для провокування внутрішніх конфліктів.

Утім, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко по-іншому оцінює шанси ворога досягти успіху за допомогою дезінформації.

Росіяни щороку розробляють такі плани. Вони марно сподіваються, що їхні бот-ферми змусять наш народ протестувати та вимагати капітуляції. Це нісенітниця. Хтось підкидає цю ідею Путіну, щоб мати змогу вкрасти більше грошей,

– вважає Коваленко.

Нагадаємо, Міноборони змінюють систему захисту Києва від російських безпілотників. Основний акцент робитимуть на перехопленні швидкісних цілей ще на підступах до столиці. У командних пунктах Повітряних сил на Київщині обговорили нову тактику російських атак і завдання для мобільних вогневих груп, авіації та ППО.