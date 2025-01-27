Россияне усиливают давление на Часов Яр: оккупанты взорвали трубы канала, чтобы атаковать техникой

Россияне начали проводить более активные штурмовые действия в Часовом Яру. Чтобы усилить атаки и применять технику во время боевых действий, оккупанты в нескольких местах взорвали трубы канала Северский Донец – Донбасс.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление спикера оперативно-тактической группировки "Луганск" Дмитрия Запорожца в эфире телемарафона.

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Россияне взорвали трубы канала

Запорожец сообщил, что неподалеку Часового Яра в Донецкой области оккупанты взорвали трубы канала Северский Донец – Донбасс в нескольких местах. Враг это сделал, чтобы иметь возможность проезжать в город бронетехникой.

В ОТГ "Луганск" добавили, что в течение прошлой недели враг усилил давление на Краматорском направлении и увеличил количество атак вблизи города Часов Яр.

Враг активнее начал применять технику, а именно боевые бронированные машины, вместе с десантом. В нескольких местах канала Северский Донец – Донбасс он взорвал трубы канала с целью создания проходов для применения техники и дальнейших штурмовых действий. Возможно, даже мотоциклов, для логистики и наступательных действий. Таким образом, пытается расширить линию боевого столкновения именно на направлении Часового Яра,

– объяснил Запорожец.

Кроме того, враг усилил обстрелы на Краматорском направлении. В течение прошлой недели враг нанес 244 удара вблизи Часового Яра. Кроме того, на Краматорском направлении российская армия начала применять российские подразделения "Ахмат" и "Русич", которые ранее не действовали на этом участке фронта.

"В перехватах мы слышим, что противник применяет более или менее военную терминологию. Это говорит о том, что противник обучен к штурмовым действиям и разбирается в применении штурмовых подразделений", – добавили в ОТУ "Луганск".

В общем, враг также увеличил количество пехотинцев, которые привлечены к атакам. Оккупанты, по-прежнему, атакуют малыми штурмовыми группами, однако на прошлой неделе захватчики начали привлекать подразделения.