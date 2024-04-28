ВСУ вернули позиции южнее Ивановского: враг не прекращает давление на Часов Яр

Времен Яр до сих пор остается приоритетом русской армии. В то же время в условиях бешеного давления Вооруженным Силам удалось вернуть позиции южнее населенного пункта Ивановское.

Об этом сообщил заместитель командира батальона 92 ОШБр Олесь Маляревич в эфире Апостроф TV. В то же время враг не прекращает попыток штурмов., применяя такую же тактику, как на подступах к Авдеевке зимой.

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Сопротивление в Донецкой области

Как сообщает Олесь Маляревич, враг круглосуточно пытается давить на город Часов Яр, что в Донецкой области. Однако россиянам ничего не удается, ВСУ даже удается возвращать некоторые позиции.

Пока территориальных и тактических успехов он не имеет. Позавчера были даже возвращены силами нашей бригады позиции южнее Ивановского. Задание– не допустить захват Временного Яра,

– подчеркнул он.

По словам заместителя командира, враг применяет ту же тактику, что и на Авдеевском направлении. То есть он бомбит территорию управляемыми авиабомбами., оказывает мощный артиллерийский напор, после чего идет на штурм. В частности, также враг стремится взять город в тактическую обстановку.

Если посмотреть географию Временного Яра, его пытаются взять в тактическое окружение, пытаются "штурмовать в лоб", потому что там есть часть канала, где канал идет в трубы, а не просто естественным путем, поэтому там и пытаются фронтально двигаться, увеличили там давление. Но все, что приближается к каналу в сторону Временного Яра, все уничтожается,

– объяснил Маляревич.

Военный отметил, что ВСУ ликвидируют российские мотоциклы, пехоту, боги, машины, уралы, камазы, танки, БМП и т.д.

Ситуация на фронте