Удар по сердцевине цифровой России: как атаки на дата-центры "Яндекса" парализовали суды и бизнес

В эксклюзивном разборе для 24 Канала оппозиционный журналист Майкл Наки анализирует катастрофические последствия украинских дроновых атак для цифровой инфраструктуры РФ.

Россия годами пыталась создать иллюзию технологической независимости и защищенного тыла, однако украинские удары все ярче демонстрируют уязвимость этой системы. Под прицелом оказываются не только нефтеперерабатывающие заводы и военные объекты, но и цифровая инфраструктура, от которой зависит работа государственных сервисов, судов и большого бизнеса. Повреждение дата-центров "Яндекса" стало наглядным примером того, как один удар может вызвать цепную реакцию далеко за пределами непосредственного места атаки.

Последствия выходят далеко за пределы технологической отрасли: сбои в работе судебной системы, попытки бизнеса вывести данные за границу, проблемы с логистикой и признаки деградации военной машины обнажают системные слабости России. Российский оппозиционный журналист Майкл Наки в обзоре для YouTube-проекта "24 Канал" проанализировал, почему Кремль оказался не готов к таким вызовам, как удары по критической инфраструктуре, влияют на экономику и государственное управление и способна ли Россия восстановить то, что разрушается под давлением войны и санкций.

Иллюзия цифровой неуязвимости России разрушена

Последние атаки украинских беспилотников продемонстрировали уязвимость не только нефтеперерабатывающей отрасли или военных аэродромов России, но и ее критической цифровой инфраструктуры. Удар по дата-центру компании "Яндекс" во Владимирской области, произошедший в ночь на 11 октября, вызвал цепную реакцию, которая ударила по государственным сервисам и большому бизнесу. Спутниковые снимки подтверждают повреждения п'яти из девяти корпусов на площадке, где расположены ключевые вычислительные мощности компании.

Этот дата-центр является одним из крупнейших в сети "Яндекса" с расчетной мощностью около 56 мегаватт. Именно здесь размещался один из трех суперкомпьютеров компании под названием "Галушкин", введенный в эксплуатацию в 2021 году. Система, что имела 136 терабайт оперативной памяти и занимала второе место среди российских суперкомпьютеров, использовалась в первую очередь для обучения нейросетей.

Восстановить работу оборудования такого уровня в нынешних условиях практически невозможно. Главным препятствием является не столько нехватка финансирования, сколько острый дефицит чипов и комплектующих на мировом рынке, усугубленный санкционными ограничениями. Даже расходы на серый и черный импорт не способны покрыть эти потребности.

Паралич судебной системы России

Последствия уничтожения серверной инфраструктуры мгновенно вышли за пределы IT-сектора. После атак на дата-центры "Яндекса" (в том числе в Сасове Рязанской области) в работе арбитражных судов России произошел массовый сбой. Начиная с 8 октября, суды были вынуждены массово отменять или откладывать заседания из-за технических неполадок в работе сервисов электронного правосудия.

Сбой полностью парализовал возможность проведения онлайн-заседаний по видеоконференцсвязи. Возникли критические сложности с аудио- и видеозаписями судебных процессов, а также с загрузкой и просмотром документов в системе "Мой арбитр". Дошло до того, что суды официально оставляли без рассмотрения заявления сторон, ссылаясь на повреждение критической инфраструктуры "Яндекса".

Например, Арбитражный суд Кемеровской области прямо указал в решении, что не имеет технической возможности ознакомиться с приложенными документами из-за невозможности их загрузки. Проблема оставалась нерешенной как минимум неделю, что свидетельствует об отсутствии у российских властей надежных резервных систем для обеспечения работы государственного аппарата.

Бизнес просит разрешения на бегство за границу

Наиболее показательной реакцией на инфраструктурный кризис стала паника среди российского бизнеса. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) официально обратилась к главе правительства России Михаилу Мишустину с просьбой разрешить размещать критически важные системы за рубежом. Это прямое следствие неспособности государства обеспечить физическую защиту центров обработки данных.

АКИТ предлагает ввести специальный правовой режим для компаний, пострадавших от атак БПЛА. Фактически бизнес просит сделать исключение из требований закона о персональных данных, который жестко обязывает использовать исключительно российские базы данных. Предприниматели требуют разрешения на временное размещение своих мощностей в зарубежных резервных дата-центрах, поскольку гарантировать их безопасную работу на территории России больше невозможно. Многолетняя борьба Кремля за так называемый суверенный интернет и тотальную локализацию данных привела к закономерному финалу: под угрозой физического уничтожения инфраструктуры бизнес вынужден искать спасение за пределами страны.

Эффект домино в логистике и экономике

Ситуация с дата-центрами является частью более широкого эффекта домино, который сейчас наблюдается в России. Аналогичные процессы происходят и в других сферах. Регулярные атаки на московские аэропорты создают цепочку проблем, которые бьют по авиакомпаниям, пассажирам и аэропортам других стран, создавая дополнительную нагрузку на ПВО и нанося значительный экономический ущерб.

В сфере логистики из-за ударов по портам Черного и Азовского морей грузы массово перенаправляются на Балтику и Дальний Восток. Это уже привело к коллапсу железнодорожных перевозок. РЖД массово отказывает в согласовании заявок на перевозку зерна, отменяет ранее выданные разрешения, а вагоны простаивают. Стоимость долгосрочной аренды платформ выросла на 26%, а перевозка контейнеров подорожала более чем на 57%. Экспорт российской пшеницы за июль–сентябрь сократился почти на 38%.

Деградация инфраструктуры доходит до абсурда: из-за ударов по НПЗ российские ученые всерьез экспериментируют с заменой дизельного топлива для тракторов на арахисовое и пальмовое масло. Хотя вице-премьер России уверяет в избытке дизельного топлива, реальные шаги агросектора свидетельствуют о подготовке к худшим сценариям.

На фоне технологического и инфраструктурного коллапса российская военная машина демонстрирует полную неспособность к адаптации. Вместо решения реальных проблем командование занимается оправданиями. Яркий пример – практика "флаговтиков", когда операторы дронов снимают короткие видео с российским флагом в серой зоне, после чего штабы сообщают о захвате населенных пунктов. Это приводит к тому, что на основе фейковых данных планируются реальные операции, в которых гибнет личный состав.

Неспособность адаптироваться проявляется и в производстве техники. Российские заводы продолжают выпускать танки Т-90М и бронемашины, которые отправляются прямо на базы хранения. В современной войне, где доминируют дроны, эта техника оказалась неэффективной. Танковые подразделения на передовой сокращаются, а новые машины просто консервируются на складах, поскольку российские конструкторские бюро за годы войны так и не смогли разработать действенную защиту от беспилотников.

Удары по цифровой инфраструктуре, логистике и нефтепереработке доказывают, что безопасных тыловых зон для российской экономики и государственного управления больше не существует. Система, построенная на лжи и имитации, начинает рушиться под давлением методичных и точных ударов, которые разрушают саму основу функционирования государства-агрессора.