Харьков побил антирекорд по количеству воздушных атак: в ОВА назвали данные за июнь
- В июне в Харькове зафиксировано рекордное количество воздушных атак с начала войны, погибло 15 гражданских, более 150 получили ранения.
- 7 июня произошла самая масштабная комбинированная атака, что привела к разрушению крупного гражданского предприятия и длительному пожару.
В Харькове за июнь зафиксировали абсолютный месячный рекорд количества воздушных атак с начала полномасштабной войны. Россияне атаковали город ракетами, беспилотниками и с авиации.
В течение последнего месяца более сотни человек получили ранения из-за ударов, также есть много погибших среди гражданского населения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Игоря Терехова.
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Что известно об атаках на Харьков в июне
Мэр города рассказал, что в течение последнего месяца от российских атак погибли 15 гражданских граждан, детей среди них детей. По его словам, еще более 150 человек получили ранения, среди них 25 – дети.
Отдельно должен вспомнить самую масштабную одновременную комбинированную атаку на город, которая произошла 7 июня. В тот день под главный удар попало большое гражданское предприятие по изготовлению мягких контейнеров для агропродукции,
– говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате взрывов возник большой пожар, произошел обвал конструкций. Фактически от здания остались только руины. Тушение пожара там продолжалось непрерывно 12 дней, тогда спасли 2 человек.
Как отметил Игорь Терехов, по уровню технической сложности эта атака была близка к тому, что было на складе "Эпицентра". Он выразил соболезнования семьям погибших и поблагодарил все службы, которые работают на местах атак.
"И еще раз призываю: не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Спускайтесь в метрополитен, идите к укрытиям, придерживайтесь правила двух стен. Берегите себя и своих родных", – резюмировал мэр Харькова.
Напомним, ночью 30 июня в результате ночных ударов вражеских БпЛА по трем населенным пунктам Харьковской области произошли четыре пожара. Тогда из-за атаки пострадали восемь человек, в частности ребенок.