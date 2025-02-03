Россия использует совершенные тактики: в Киеве готовят план защиты инфраструктуры от атак

Киевская городская военная администрация готовит заседание Совета обороны Киева. На рассмотрение вынесут ряд вопросов безопасности.

В частности, обсудят вопросы защиты столицы от российских атак. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя КГВА Тимура Ткаченко.

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Какие вопросы безопасности обсудят на Совете обороны Киева

Ткаченко не сообщил всех деталей вопросов безопасности, которые будут выносить на рассмотрение. Но он отметил, что будут решения по защите критической инфраструктуры Киева.

Российская угроза никуда не исчезла, террористы используют все более совершенные тактики применения своего вооружения. Мы должны реагировать соответственно,

– написал председатель КГВА.

Кроме того, столичная власть планирует утвердить алгоритм очистки города от поврежденных вследствие вражеских атак или брошенных владельцами автомобилей, чтобы экстренные службы имели свободный доступ к домам.

Также будут решать, как решить проблемы транспортного коллапса во время воздушных тревог.

Ткаченко отметил, что на заседании должны быть уже конкретные результаты.