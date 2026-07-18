"Крымский рубильник off" продолжается: только за июль дроны СБС поразили 83 энергетических узла в тылу россиян

С начала июля Силы беспилотных систем нанесли удары по 83 энергетическим узлам в Крыму и на других временно оккупированных территориях. 12 из них подверглись атакам в течение последних 72 часов.

️Командующий Силами беспилотных систем "Мадяр" рассказал об очередных успехах в нанесении ударов по энергетической инфраструктуре противника. Какие энергообъекты противника были атакованы за последние 3 суток? За последние 72 часа украинские дроны провели атаки: Электроподстанцию ПС 110 кВ "Коктебель", населенный пункт Щебетовка, АР Крым, 1 ОЦ СБС

Электроподстанцию ПС 110 кВ "Керченская", нп Керчь, АР Крым, 1 ОЦ СБС

Пункт перетока электроэнергии "Кубань-Крым", населенный пункт Глазовка, АР Крым, 413 оп СБС "Рейд"

Электроподстанция ПС 220 кВ "Азовская", нп Мариуполь, Донецкая обл., ГВ БАС "Феникс"

Электроподстанция ПС 220 кВ "Комыш-Бурун", нп Керчь, АР Крым, 1 ОЦ СБС

Электроподстанция ПС 220 кВ "Черноморская", нп Вулкановка, АР Крым, 9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птицы Мадяра"

Электроподстанция, нп Кадиевка, Луганская обл., 20-я обр СБС "К-2"

Электроподстанция, нп Солидарное, Луганская обл., 20-я обр СБС "К-2"

Электроподстанция, нп Гречишкино, Луганская обл., 20-я обр СБС "К-2"

Электроподстанция, нп Ясиновка, Донецкая обл., 2-я батарея "Wormbusters" 414-й обр СБС "Птицы Мадяра"

Электроподстанция, населенный пункт Комиссаровка, Луганская обл., 20-я бригада СБС "К-2";

Электроподстанция, населенный пункт Гавриловка Вторая, Херсонская обл., 20-я бригада СБС "К-2"