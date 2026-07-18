️Командувач Сил безпілотник систем Роберт "Мадяр" Бровді розповів про чергові успіхи з ураження енергетичної інфраструктури ворога.
Які енергооб'єкти ворога були атаковані за останні 3 доби?
За останні 72 години українськими дронами були атаковані:
- Електропідстанція ПС 110 кВ "Коктебель", населений пункт Щебетовка, Крим;
- Електропідстанція ПС 110 кВ "Керченська", Керч, Крим;
- Пункт перетоку електроенергії "Кубань-Крим", населений пункт Глазівка, Крим;
- Електропідстанція ПС 220 кВ "Азовська", населений пункт Маріуполь, Донецька область;
- Електропідстанція ПС 220 кВ "Комиш-Бурун", населений пункт Керч, Крим;
- Електропідстанція ПС 220 кВ "Чорноморська", населений пункт Вулканівка, Крим;
- Електропідстанція, населений пункт Кадіївка, Луганська область;
- Електропідстанція, населений пункт Солідарне, Луганська область;
- Електропідстанція, населений пункт Гречишкине, Луганська область;
- Електропідстанція, населений пункт Ясинівка, Донецька область;
- Електропідстанція, населений пункт Комисарівка, Луганська область;
- Електропідстанція, населений пункт Гаврилівка Друга, Херсонська область.