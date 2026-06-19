Об этом "24 Каналу" рассказал публицист, специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов, отметив, что в начале активных ударов по Крыму Кремль избрал тактику отрицания: Песков и другие чиновники в один голос заявляли, что "паники нет, всё хорошо, топливо есть". Такая риторика не понравилась даже россиянам. Однако теперь, когда топливный кризис наблюдается не только на полуострове, но и в более чем 50 российских регионах, российские власти вынуждены это комментировать.
Смотрите также: Логистическое обеспечение Крыма сократилось на 75%: как это повлияет на планы россиян по наступлению
О кардинальных изменениях в Москве
Публицист отметил, что теперь риторика Украины стала радикальной. На фоне внутренних проблем, с которыми сталкивается российский режим, наша страна успешно оказывает информационное давление.
Поэтому, если Украине действительно удастся полностью изолировать юг и Крым, это поставит под сомнение способность России вести любую войну. Много ресурсов будет направлено на обеспечение Крыма топливом и продовольствием, а также на поддержание российских войск там.Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Сейчас главной задачей украинского руководства и министра обороны, прежде всего, является усиление тех преимуществ, которые есть сейчас. Лавров ярко демонстрирует свою нервозность по этому поводу. Очень хорошо, пусть нервничает,
– подытожил он.
Богданов об изменениях в Кремле: смотрите видео
Добавим, что в Кремле не только нервничают, но и разбрасываются угрозами — так, недавно Лавров заявил, что после дроновой атаки на Москву "Россия будет массированно атаковать Украину на постоянной основе".