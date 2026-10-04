Россия начала новый этап террора, атаками на мосты Киева, – Сибига

Россия начала новый этап кампании террора против населения, атакуя киевские мосты. За последние несколько дней российские войска шесть раз обстреляли два моста в столице, когда по ним двигался гражданский транспорт.

Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.

Сибига предупредил о новом этапе российского террора

Россия открыла новый этап кампании террора против гражданского населения.

Эта неделя ознаменовала новую главу в российской кампании круглосуточного террора против гражданского населения. После нападений на продовольственные склады, торговые сети, аптечные склады и жизненно важные базы данных Россия теперь преследует мосты. Они являются важными жизненно важными артериями, обеспечивающими функционирование страны, соединяющими общины, позволяющими людям добираться до работы и получать доступ к основным услугам,

– заявил глава МИД.

За последние несколько дней Россия шесть раз обстреляла два киевских моста. При этом атаки происходили в моменты, когда по мостам двигался гражданский транспорт и курсировали поезда метро.

Министр призвал международное сообщество не оставаться в стороне и продемонстрировать Москве, что ее эскалация будет иметь последствия.

Мир не может просто наблюдать и ждать – мы призываем наших партнеров к решительной реакции. Как словами, так и действиями. Четко дать Москве понять, что она должна прекратить эскалацию и террор, и заняться дипломатией и мирными усилиями,

– подчеркнул Сибига.

Глава МИД призвал союзников Украины усилить украинскую противовоздушную оборону, чтобы защитить гражданское население и критически важную инфраструктуру от российских атак.

Кроме того, Сибига призвал партнеров ввести эффективные санкции против российского военно-промышленного комплекса. Также необходимо составить список людей и организаций, которые помогают российскому режиму продолжать агрессию и совершать преступления.

Напомним, Россия пытается ослабить устойчивость Украины ударами по мостам и другой гражданской инфраструктуре, заявил Владимир Зеленский. Одна из целей врага – заставить людей уезжать из больших городов, прежде всего из Киева.

Зеленский отметил, что подобную тактику Россия уже применяла против Харькова, однако город выстоял и не позволил себя сломить. Теперь оккупанты пытаются нарушить сообщение между левым и правым берегами Киева и вызвать транспортный коллапс.

Украинские власти уже готовят альтернативные решения на случай серьезных повреждений критической инфраструктуры столицы. В то же время Зеленский заявил, что Украина продолжит отвечать на российские удары. Ранее Россия совершила атаку на украинские склады и логистическую инфраструктуру, в частности объекты "Новой почты" и "Укрпочты", а Киев наносил удары по Wildberries.