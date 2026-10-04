Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Сибіга попередив про новий етап російського терору

Росія відкрила новий етап кампанії терору проти цивільного населення.

Цей тиждень ознаменував новий розділ у російській кампанії цілодобового терору проти цивільного населення. Після нападів на продовольчі склади, торгівельні мережі, аптечні склади та життєво важливі бази даних, Росія тепер переслідує мости. Вони є важливими життєво важливими артеріями, що забезпечують функціонування країни, з'єднують громади, дозволяють людям діставатися до роботи та отримувати доступ до основних послуг,

– заявив глава МЗС.

Протягом останніх кількох днів Росія 6 разів обстріляла два київські мости. При цьому атаки відбувалися у моменти, коли мостами користувався цивільний транспорт і ними рухалися поїзди метро.

Міністр закликав міжнародну спільноту не залишатися осторонь та продемонструвати Москві, що її ескалація матиме наслідки.

Світ не може просто спостерігати та чекати – ми закликаємо наших партнерів до рішучої реакції. Як словами, так і діями. Чітко дати Москві зрозуміти, що вона повинна припинити ескалацію та терор, і зайнятися дипломатією та мирними зусиллями,

– наголосив Сибіга.

Глава МЗС закликав союзників України посилити українську протиповітряну оборону, щоб захистити цивільне населення та критичну інфраструктуру від російських атак.

Крім того, Сибіга закликав партнерів запровадити ефективні санкції проти російського військово-промислового комплексу. Також необхідно сформувати перелік людей та організацій, які допомагають російському режиму продовжувати агресію та вчиняти злочини.

Нагадаємо, Росія намагається послабити стійкість України ударами по мостах та іншій цивільній інфраструктурі, заявив Володимир Зеленський. Одна з цілей ворога – змусити людей виїжджати з великих міст, передусім із Києва.

Зеленський зазначив, що подібну тактику Росія вже застосовувала проти Харкова, однак місто вистояло та не дозволило себе зламати. Тепер окупанти намагаються порушити сполучення між лівим і правим берегами Києва та спричинити транспортний колапс.

Українська влада вже готує альтернативні рішення на випадок серйозних пошкоджень критичної інфраструктури столиці. Водночас Зеленський заявив, що Україна продовжить відповідати на російські удари. Росія раніше атакувала українські склади та логістичну інфраструктуру, зокрема об'єкти "Нової пошти" та "Укрпошти", а Київ завдавав ударів по Wildberries.