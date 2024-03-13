Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный, отметив, что этот НПЗ перерабатывает 5% нефти в России. Он добавил, что удары очень хорошо спланированы.

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"К сожалению, мы не можем говорить, что это прям "обескровит" экономику России. Потому что экономика России – это не экспорт нефтепродуктов. Это экспорт сырой нефти, которую они продают разным странам", – сказал военный эксперт.

Однако это все равно удар для российской экономики на несколько процентов. Впрочем, это будет очень мощный военный удар. Ведь ежедневно российской армии надо огромное количество нефтепродуктов. Все, чтобы передвигались танки, грузовики и смогли летать самолеты.

Им эти нефтепродукты постоянно надо получать,

– добавил основатель БО "Реактивная почта".

По словам Нарожного, Нижегородский НПЗ расположен в 1100 километрах по прямой от границы Украины. А по прямой, как он отметил, дроны никогда не летают. Беспилотники всегда облетают зоны, где могут быть расположены регулярные российские войска. Все, чтобы БПЛА не сбили. То есть украинский дрон может пролететь более 1100 километров.

В России горят НПЗ