Про це 24 Каналу розказав військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний, зауваживши, що цей НПЗ переробляє 5% нафти у Росії. Він наголосив, що удари дуже добре сплановані.

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"На жаль, ми не можемо казати, що це прям "знекровить" економіку Росії. Бо економіка Росії – це не експорт нафтопродуктів. Це експорт сирої нафти, яку вони продають різним країнам", – сказав військовий експерт.

Однак це все одно удар для російської економіки на кілька відсотків. Утім, це буде дуже потужний військовий удар. Адже щодня російській армії треба величезна кількість нафтопродуктів. Усе, аби пересувалися танки, вантажівки й змогли літати літаки.

Їм ці нафтопродукти постійно треба отримувати,

– наголосив засновник БО "Реактивна пошта".

За словами Нарожного, Нижньогородський НПЗ розташований за 1100 кілометрів по прямій від кордону України. А по прямій, як він зауважив, дрони ніколи не літають. Безпілотники завжди облітають зони, де можуть бути розташовані регулярні російські війська. Усе, аби БпЛА не збили. Тобто український дрон може пролетіти понад 1100 кілометрів.

У Росії палають НПЗ