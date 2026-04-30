Украина нанесла впечатляющие удары по целям в России и на ВОТ: Генштаб поделился деталями

️29 апреля и в ночь на 30 апреля подразделения Сил обороны Украины сильно ударили по оккупантам. Украинские военные подтвердили ️️уражение НПЗ "Орскнефтеоргсинтез", вертолетов Ми-28 и Ми-17, а также еще ряда других объектов.

О деталях ударов по врагу рассказали в Генштабе ВСУ. Там отметили, что будут продолжать удары до полного прекращения вооруженной агрессии России против Украины.

Какие потери понес враг?

После попадания по НПЗ в городе Орск Оренбургской области России на территории предприятия вспыхнул пожар. Этот объект задействован в обеспечении российской армии.

Важно! Этот завод выпускает более 30 видов нефтепродуктов: бензины, дизельное топливо, авиационный керосин, и тому подобное. Проектная мощность переработки – 6,6 миллионов тонн нефти в год.

Кроме того, Силы обороны добрались до населенного пункта Бабки в Воронежской области, где были поражены вражеские вертолеты Ми-28 и Ми-17.

Напомним, командующий СБС ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди рассказал, что борта атаковали экипажи 429 отдельной бригады "Ахиллес" и 43 отдельной артиллерийской бригады совместно с ЦСО "А". Те как раз осуществляли оперативную заправку топливом и межполетный технический осмотр.

По его словам, полевая взлетно-посадочная площадка расположена более чем в 150 километрах от линии боевого соприкосновения.

По словам "Мадьяра", во время атаки мог погибнуть по меньшей мере один технический работник.

Справочно. Ми-28 – это бронированный вертолет, который может способен атаковать бронированную технику и живую силу. Ориентировочная стоимость – 18 миллионов долларов.



Ми-17 – средний транспортный вертолет. У россиян он используется для перевозки военных, высадки десанта, эвакуации раненых, а также – для ударных операций с подвесными боеприпасами. Борт стоит не менее 15 миллионов долларов.



Как отметил полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан 24 Каналу, этот удар показал, что Украина уже достает до второго эшелона тылов врага. Ранее достать эти борта на базах дозаправки было очень сложно.

еще одна цель украинских воинов – зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" в районе Александровки Запорожской области.

Стоит заметить, что этот ЗРК относится к всепогодным боевым системам и может работать в различных условиях. Он имеет хорошую проходимость и мощное вооружение. Уже неоднократно такие комплексы становились целью Сил обороны Украины, в частности в ноябре 2025 и январе 2026.

Также было ️уражено пункт управления артиллерийской бригады врага в Лисичанске на оккупированной Луганщине, склад боеприпасов в районе Кременевки в Донецкой области и место базирования катеров в акватории Черного моря.

Масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Как отметил соучредитель аналитического центра Brussels Freedom Hub Роланд Фройденштайн 24 Каналу, Украине удается все чаще прорывать "певео" россиян и метко бить по НПЗ и другим важным объектам. Россия после того, как цены на нефть выросли из-за операции в Иране, начала получать больше денег, поэтому Украина начала действовать на полную.

Так, 30 апреля СБУ сообщила, что ее дроны атаковали ключевой узел первичной переработки нефти на НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез", возник пожар, установки были выведены из строя. Объект расположен в более чем 1 500 километрах от Украины.

Также ночью 30 апреля громко было в Дзержинске в Нижегородской области России. Целью мог быть ФКП "Завод имени Свердлова", где изготавливают взрывчатые вещества.