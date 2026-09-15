Россия дважды за последние недели пыталась провести атаку на президентский самолет с помощью дронов, – Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что Россия дважды за последние недели пыталась осуществить атаку на самолет, на борту которого он находился. Оба инцидента произошли во время полетов через воздушное пространство Молдовы.

Об этом глава государства рассказал в эксклюзивном интервью CBS News 15 сентября.

Что известно об атаках на президентский самолет?

Зеленский рассказал, что первый инцидент произошел 9 сентября, когда он летел из Молдовы в Норвегию. Ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре заявлял, что дрон в воздушном пространстве Молдовы "едва не сбил" самолет украинского президента.

В Молдове находился мой президентский самолет, и именно поэтому они напали на Молдову,

– сказал Зеленский.

По словам президента, подобная ситуация повторилась через несколько дней, когда он возвращался в Украину через Кишинев. Во время обратного маршрута в воздушное пространство Молдовы также проник один или два беспилотника. Об этом инциденте ранее публично не сообщалось.

В тот момент все члены президентской делегации находились в безопасности. В то же время сначала было непонятно, был ли пролет дронов напрямую связан с самолетом Зеленского и была ли атака преднамеренной.

Президент Украины считает, что действия России были частью стратегии запугивания его и других иностранных лидеров.

Зеленский также прокомментировал недавний инцидент с пассажирским поездом, в котором находились иностранные высокопоставленные лица, направлявшиеся в Украину. Российский беспилотник совершил атаку на поезд в воскресенье, после чего делегацию эвакуировали вблизи польской границы.

Среди пассажиров были высокопоставленные чиновники ЕС и бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус.

Возможно, они не знали, что там были какие-то американцы, или, возможно, наоборот, они знали, потому что я им не доверяю. Я думаю, что они знали. Вот почему европейцы, американцы, большая делегация находились в этом поезде, и они напали,

– сказал президент.

Напомним, российский реактивный дрон совершил атаку на локомотив "Укрзализныци" на станции Ягодин вблизи границы с Польшей. Незадолго до удара на станции находился дипломатический поезд с советниками по вопросам безопасности стран ЕС и бывшими европейскими лидерами, в частности экс-премьером Великобритании Борисом Джонсоном.

Также на станции в момент атаки находился другой поезд, в котором ехал бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус. Дрон обнаружил диспетчер Центральной мониторинговой группы, после чего примерно за 15 минут до удара с поезда подали сигнал об эвакуации.