Украинские удары по Санкт-Петербургу выявили две уязвимости России, – ISW

В ночь на 18 октября украинские войска нанесли самый масштабный удар по инфраструктуре Санкт-Петербурга с 2022 года. Дроны повредили дата-центр "ВК", нефтетерминал и подстанцию, в результате чего без электричества остались 20 тысяч человек.

Как отметили в ISW, эти удары выявили две уязвимости России.

Что продемонстрировали атаки на Санкт-Петербург

Операция Сил обороны отличалась как массовостью задействованных дронов, так и широким выбором целей. Такой размах выявил устойчивую уязвимость российской системы противовоздушной обороны и сбои в управлении войсками России.

Так, согласно геолокационным снимкам, существенные повреждения получил дата-центр российской социальной сети "ВКонтакте" под Санкт-Петербургом.

Пресс-служба VK подтвердила факт атаки и заверила в сохранности доступа к сервисам, однако оппозиционное издание Meduza зафиксировало массовые жалобы пользователей на масштабные перебои в работе сайта.

Удар также получила расположенная рядом с серверами подстанция "Восточная" 330 кВ. Губернатор Александр Дрозденко подтвердил последствия атаки для энергосистемы, сообщив об отключении электричества у около 20 тысяч человек.

Еще одной целью стал Петербургский нефтяной терминал в Ленинградской области в 856 километрах от границы. Кроме того, беспилотникинанесли удар по логистическому складу маркетплейса "Ozon", вызвав масштабный пожар.

Геолокационные кадры зафиксировали такжепопадание в вантовый мост магистрали "Западный скоростной диаметр". Эта ключевая артерия соединяет северные и южные районы Санкт-Петербурга на расстоянии примерно 860 километров от границы.