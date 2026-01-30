В Думе призвали Кремль бить по Украине "более мощным оружием"
- Депутаты Госдумы России призывают Кремль использовать более мощное оружие для достижения целей в Украине.
- Китай поддерживает Россию в строительстве гиперзвуковой ракеты "Орешник", которую Россия уже дважды использовала в Украине, включая удар возле Львова.
Российские законодатели призывают Москву использовать более сильное оружие для достижения своих целей в Украине. Однако они не уточняют, о каком конкретно вооружении идет речь.
Об этом сообщил председатель Госдумы России Вячеслав Володин.
Что говорят в Думе о войне в Украине?
Володин заявил, что депутаты Государственной Думы настаивают на использовании более мощного оружия по Украине – так называемого "оружия возмездия". А также на достижении целей "специальной военной операции".
У The Telegraph отмечают, что Китай поддерживает Россию в строительстве мощной гиперзвуковой ракеты "Орешник", которая может развивать скорость более 12800 километров в час.
Предполагается, что боеголовки строятся с использованием специализированных производственных машин и инструментов стоимостью более 7 миллиардов фунтов стерлингов.
Россия дважды использовала "Орешник", способный нести ядерное оружие, в Украине: впервые в 2024 году, и второй раз в начале этого месяца, когда она поразила цель во Львове, всего в 64 километрах от границы с Польшей.
Что известно о российских атаках на Украину?
Ранее сообщалось, что враг, вероятно, планирует применить по территории Украины новые крылатые ракеты "Новатор", которые имеют большой радиус действия. Украинская ПВО способна противодействовать этим ракетам, используя зенитно-ракетные комплексы средней и большой дальности или истребители.
Впрочем, потом Дональд Трамп заявил, что попросил Владимира Путина о энергетическом перемирии в Украине на неделю и тот согласился.
Авиаэксперт, заместитель генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы Анатолий Храпчинский подчеркнул 24 Каналу, что диктатор может обстрелять не энергетические объекты, а, например, критически важные оборонные предприятия. При этом атаковать жилые дома и попытаться выдать их за военные.