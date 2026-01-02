Дроновые атаки выросли в 5 раз, а ракетные – почти вдвое: как Россия усилила террор в 2025 году

В 2025 году Россия кардинально изменила тактику воздушного террора Украины. Теперь она делает ставку на массированные дроновые атаки.

Количество выпущенных БпЛА выросло в пять раз – с 10 849 до 53 732 за год. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Смотрите также Самая массированная атака на Запорожье: в городе были пожары, десятки пострадавших

Какую тактику применяет Россия во время атак?

По данным ЦПД, кроме дронов, в этом году почти вдвое возросло количество баллистических и аэробаллистических ракет, которые Россия выпустила по Украине, – с 306 до 568.

Отмечается, что в 2024 году противник прибегал к комбинированным атакам с использованием дорогих крылатых ракет как основного средства поражения. Тогда дроны были лишь вспомогательным элементом для перегрузки ПВО.

Как изменилась тактика российских обстрелов / Инфографика ЦПД

Зато в 2025 году массированные "рои" дешевых БпЛА были основным оружием. Крылатые ракеты применяли для точечных ударов, а баллистические – для атаки на критическую инфраструктуру.

Общее количество средств поражения за 2025 год достигает 55 630 ракет и дронов, что в 4,3 раза больше, чем в 2024 году. В ЦПд отмечают, что Россия сделала ставку на "дешевую войну". Это позволяет ей атаковать Украину каждую ночь, истощая ПВО и энергетическую инфраструктуру.

Какие последствия российских атак на Украину?