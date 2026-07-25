Об этом в разговоре с 24 каналом отметил политтехнолог Тарас Загородний, объяснив, какими будут последствия для россиян ударов по складам Wildberries . Также он отметил, как эти атаки повлияют на логистику российской армии.

Wildberries – бенефициар войны

Загородний отметил, что в России уровень проникновения в ее экономику, например, такого маркетплейса как Wildberries значительно больше, чем у Amazon. Это очень хорошо сделанная экосистема, где каждый предприниматель мог туда зайти, дать свои товары и дальше компания все выполняла сама.

Это очень хорошо построенная система. Wildberries – есть бенефициар войны,

– уверен политтехнолог.

Выручка этой российской компании еще в 2021 году составляла примерно 1,5 триллиона рублей, а – более 4 триллионов. Оборот – около 15 триллионов, и это, по его словам, примерно как треть бюджета России.

"Это очень важная на данном этапе деталь, поэтому те, кто думает, что удары Украины хаотичны, они ошибаются. Это очень выверенная стратегия, которая позволяет создавать системный хаос в экономике России", - отметил он.

Политтехнолог объяснил, какие последствия ударов по Wildberries: смотрите видео

Россиянам, у которых уже существует дефицит топлива внутри страны, будет очень сложно рассредоточить логистику, построенную на Wildberries. Это означает, что требуется большое количество более мелких складов. Соответственно, это приведет к дополнительным расходам на топливо. А дальше – последствия ощутят предприниматели, ведь по разным оценкам до 3 – 4 миллионов человек получали выплаты от Wildberries.

Компания фактически разрушена, ее будут ликвидировать из-за экономической логики. Потому что если выносится большинство складов, хотя бы 20%, компания становится уже неконкурентоспособной. Конкуренты, конечно, могут радоваться, что нет Wildberries, но есть нюансы. Если сейчас погрузка пойдет, например, на российский маркетплейс Ozon, то по нему тоже будет параллельно прилетать,

– объяснил Тарас Загородний.

Wildberries по сути – полугосударственная компания. Если она начнет сыпаться, это повлияет на логистику по обеспечению армии, потому что компания имела много товаров двойного назначения. Также возникнут проблемы с обеспечением товарами потребления регионов, расположенных далеко от Москвы. Потому, по мнению политтехнолога, это только начало больших проблем для россиян.

К слову, издание The Economist пишет о том, что удары Украины по складам маркетплейса Wildberries, который имеет миллионы клиентов, еще больше приблизили войну к россиянам. Эксперты считают, что эти атаки должны коснуться так или иначе почти всего населения России. Поэтому эти события усилят раздражение россиян из-за войны войны.