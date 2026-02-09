Количество атак на Запорожье уменьшилось: ОВА назвала причину, и рассказала о ситуации в регионе

В Запорожской области в последнее время фиксируют уменьшение количества дроновых атак. Среди причин подобных изменений, в частности, недавнее отключение российской армии от Starlink.

Такую информацию в понедельник, 9 февраля, сообщил представитель областной военной администрации Александр Коваленко в эфире телемарафона.

Смотрите также Железная дорога на Севере Украины страдает под усиленным террором России

Что говорит власть о ситуации в Запорожье?

Представитель ОВА рассказал, что несмотря на регулярные воздушные тревоги и российские атаки, Запорожье в течение последних дней живет относительно спокойно, по его словам, в целом город обеспечен теплом, газом и электроснабжением.

Мы наблюдаем снижение количества обстрелов беспилотниками. Вероятно, сработал фактор отключения орков от спутникового интернета Starlink. Взрывы, которые слышали жители – это профессиональная и эффективная работа наших сил ПВО,

– рассказал он.

Но, как отметил Александр Коваленко, возможные задержки в графиках почасовых отключений электроэнергии, которые как отметим, действуют во всех областях Украины в результате повреждений из-за постоянных вражеских обстрелов.

К слову, военнослужащий, политолог Кирилл Сазонов объяснял, что подобное блокирование доступа к спутниковой связи стало проблемой для российской армии, потому что без нее невозможно корректировать военные действия.

Что известно о последних дроновых атаках в Украине?