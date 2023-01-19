США выделяют 125 миллионов на ремонт украинской энергоструктуры

Украина продолжает бороться с последствиями ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры. В этом нам помогают международные партнеры. А именно США, которые передают нам необходимые средства.

Известно, что США направят Украине 125 миллионов долларов. Их используют на ремонт энергоструктуры нашего государства, пострадавшей от атак ракетами и дронами.

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В администрации Джо Байдена приняли решение направить нашему государству 125 миллионов. Эти средства потратят на электрические компоненты, а также другие материалы. С их помощью ремонтные бригады смогут более эффективно устранять последствия ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры.

Как отметила глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр, часть средств также направят на покупку резервного питания. Оно необходимо для водоснабжения и централизованного теплоснабжения столицы. Также эти средства поспособствуют пополнению запасов газовых турбин, трансформаторов и другого энергетического оборудования.

Заметим, что эти 125 миллионов выделят в рамках дополнительного финансирования нашего государства. Эту программу Конгресс США одобрил еще в декабре 2022 года.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения USAID передала Украине 1415 генераторов. С их помощью поддерживают тепло и свет в школах, больницах и других критических объектах по всей территории нашего государства. Кроме того, Агентство инвестировало в инфраструктуру теплоснабжения 55 миллионов долларов.

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