Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал 24 Каналу, что атаки по Крыму не будут прекращаться. Он отметил, что украинские военные используют похожую тактику, как во время освобождения Херсона, когда оккупанты были вынуждены, чтобы не умереть с голоду, отступить из города на другой берег Днепра.

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"То что мы (ВСУ – 24 Канал) делаем с оккупированным полуостровом является херсонизацией Крыма. Во время освобождения Херсона Силы обороны не брали его штурмом, ведь лишили россиян логистики, уничтожили тыл и ПВО", – отметил он.

Что ждет Крым

По словам политтехнолога Силы обороны перерезали логистику россиянам в Крыму, уничтожив корабли.

Сейчас украинские военные атакуют российские ПВО, чтобы наносить удар по Крымскому мосту и другим объектам. Я думаю, это займет еще несколько месяцев. К осени россияне объявят, что Крыму якобы грозит гуманитарная или экологическая катастрофа из-за того, что Украина обрезала полуостров от снабжения,

– высказался он.

Оккупанты, по мнению Шейтельмана, могут требовать, чтобы под эгидой ООН в Крыму строили новые мосты и корабли, которые бы обеспечивали полуостров. Очевидно, что на самом деле им нужна будет не еда, а оружие.

Будут ли бежать россияне из Крыма

Михаил Шейтельман считает, что оккупационные войска в Крыму будут выполнять преступные приказы на полуострове до последнего.

Не стоит думать, что россияне будут преданно следовать указаниям военного командования по обороне Крыма из-за собственного патриотизма. Это будет операция по спасению собственных жизней, которую оккупанты будут вести под командованием российских генералов, поэтому я бы не ожидал неожиданного побега,

– отметил он.

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