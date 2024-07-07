Удар по карману Путина: военный эксперт разобрал атаки по НПЗ

В Краснодарском крае в России никак не могут погасить пожар из-за прилета беспилотника по нефтебазе. Подобные удары уже стали частым явлением в стране-агрессоре и наносят большой ущерб для бюджета Владимира Путина.

Такое мнение 24 Каналу высказал военный эксперт Ян Матвеев, заметив, что Украина целится на важнейшие части НПЗ, восстановление которых требует времени и технологий. С последним у России есть проблемы из-за санкций.

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Удар по карману Путина

По словам военного эксперта, не стоит сразу ожидать катастрофических последствий для России из-за таких ударов. Однако это очень влияет на экономику страны-агрессора, ведь после атак происходит снижение изготовления топлива, соответственно падают показатели его продажи.

Путин получает деньги от продажи ресурсов. Меньше продаж – меньше денег для войны. А деньги для нее российскому диктатору очень нужны,

– подчеркнул Матвеев.

Украина целится в самые важные части

Военный эксперт рассказал, что всегда, когда происходят масштабные атаки беспилотников, нефтебазы или НПЗ горят и несут убытки. Украина целится по важнейшим частям этих НПЗ, а именно по системам, которые перерабатывают топливо. Для их ремонта нужно много времени и замена новых технологий, к которым Россия имеет ограниченный доступ.

Поэтому россияне вынуждены ремонтировать их чем есть или заменять на что-то менее эффективное,

– отметил Матвеев.

Именно поэтому постоянные удары по различным нефтебазам России, которые испытывают серьезные убытки, ставят их в перед аварийное положение. Нефтяная отрасль остается без определенной части прибыли, что бьет по карману Путина и его возможности продолжать войну.