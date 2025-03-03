Все стало значительно сложнее, – в ГУР о том, как изменились удары со стороны России

Россия регулярно атакует Украину ракетами, запуская цели со всех возможных сторон. Из-за координации во времени и комбинированности ударов происходит перегрузка системы ПВО.

Это значительно усложнило текущую ситуацию. Об этом интервью для РБК-Украина сообщил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий, передает 24 Канал.

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Как изменились удары России

Генерал-майор рассказал, что военная разведка понимает намерения врага относительно ударов по Украине. Теперь атаки стали комбинированными, противник использует различные типы вооружения. По его словам, россияне научились нормально планировать поражение объектов, расходуя меньшее количество ракет и БпЛА.

По его словам, оккупанты выбирают приоритетные объекты, поражение которых будет наиболее эффективным для них. Вадим Скибицкий говорит, что удары враг координирует во времени – сначала атакует ракетами, затем беспилотными летательными аппаратами. После этого противник снова прибегает к использованию ракет.

Заместитель Буданова заверил, что россияне понимают способности украинских сил и знают, где размещены системы противовоздушной обороны, чтобы обойти их. Он отметил, что раньше россияне могли атаковать 70 ракетами, которые двигались по одному маршруту. Сейчас ситуация изменилась.

Сейчас вы такой картины уже не увидите. Ракеты заходят с любой стороны, летают по территории Украины, обходят все средства и районы противовоздушной обороны и пытаются достичь цели. Поэтому сейчас, наоборот, все стало значительно сложнее,

– заявил он.

Чиновник рассказал, что разведке известно, когда россияне проводят разведку объектов, за какими объектами они наблюдают. После удара они сразу проводят доразведку и в короткий срок повторно наносят удары. Таким образом россияне "добивают" объекты, которые не поразили сперва.

"Когда они наносили удары 70 ракетами, эффективность не всегда была высокой. Наша система противовоздушной обороны очень хорошо работала, когда имела достаточное количество зенитных ракет. Кроме того, повторюсь, это были простые прямолинейные удары. Сейчас это совсем другое", – объяснил он.

Также Скибицкий отметил, что россияне начали применять гораздо больше беспилотных летательных аппаратов. По его словам, если раньше запускали до 30 БпЛА, то сейчас количество может достигать около 150 в течение одной атаки. Он объяснил, что это совсем другая нагрузка на ПВО.

В то же время в этом же интервью Вадим Скибицкий сообщил, что Россия существенно не увеличила производство ракет по сравнению с 2024 годом. Впрочем, страна-агрессор стала больше выпускать крылатых ракет Х-101. Также хотят увеличить выпуск "Кинжалов" и баллистических ракет к "Искандеру".