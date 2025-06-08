Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель из Израиля Давид Шарп, заметив, что в прошлые годы Россия запускала значительно больше крылатых ракет. Они изменили свой подход по ряду причин.

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Есть вопросы по эффективности

Как отметил Шарп, крылатые ракеты Х-101 являются достаточно дорогими. А вот их эффективность по сравнению с тем, сколько тратится на поражение цели, не является очень высокой.

Со временем Россия несколько изменила свою тактику. Сейчас они используют больше баллистических ракет, чем раньше. Также там начали массово производить "Шахеды".

Баллистику сбить трудно. Это возможно только там, где есть системы Patriot и SAMP/T. У них неплохие шансы сбить, но не 100%. Также там наладили массированное производство "Шахедов". Условно говоря, сколько обходится "Шахед" по сравнению с ракетой? Даже если несколько из них собьют, но несколько попадет, то будет результат. Другое дело, что боеголовка Х-101 мощнее. Но многие цели достаточно поразить не очень большой боеголовкой,

– сказал Шарп.

Поэтому изменение тактики следует рассматривать в контексте стоимости и эффективности. Вероятнее всего, именно поэтому оккупанты меньше используют крылатых ракет.

Добавим, начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что враг уже применяет до 500 беспилотников во время атак.