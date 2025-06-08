Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп, зауваживши, що у минулі роки Росія запускала значно більше крилатих ракет. Вони змінили свій підхід з низки причин.

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Є питання щодо ефективності

Як наголосив Шарп, крилаті ракети Х-101 є досить дорогими. А от їхня ефективність у порівнянні з тим, скільки витрачається на ураження цілі, не є дуже високою.

З часом Росія дещо змінила свою тактику. Зараз вони використовують більше балістичних ракет, ніж раніше. Також там почали масово виробляти "Шахеди".

Балістику збити важко. Це можливо лише там, де є системи Patriot та SAMP/T. У них непогані шанси збити, але не 100%. Також там налагодили масоване виробництво "Шахедів". Умовно кажучи, скільки обходиться "Шахед" у порівнянні з ракетою? Навіть якщо кілька з них зіб'ють, але кілька попаде, то буде результат. Інша справа, що боєголовка Х-101 потужніша. Але багато цілей достатньо уразити не дуже великою боєголовкою,

– сказав Шарп.

Тому зміну тактики варто розглядати в контексті вартості та ефективності. Найімовірніше, саме через це окупанти менше використовують крилатих ракет.

Додамо, начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зауважив, що ворог вже застосовує до 500 безпілотників під час атак.