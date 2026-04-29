СМИ назвали 10 областей, которые будут в зоне риска, если Россия будет атаковать водоснабжение

Россия, по данным украинской разведки и источников в госструктурах, готовит новый этап атак по критической инфраструктуре Украины - на этот раз с фокусом на системы водоснабжения. Президент Владимир Зеленский подтверждает, что враг планирует бить не только по энергетике, но и по воде и логистике.

В случае реализации такого сценария под угрозой могут оказаться целые города. Об этом говорится в материале специального корреспондента "РБК-Украина" Юрия Дощатова.

Смотрите также Риск ядерной катастрофы вырос: действительно ли это возможно и от каких стран есть наибольшая угроза

Действительно ли города могут оказаться без воды?

Украина, по данным источников в государственных структурах и украинской разведки, входит в новую фазу угрозы со стороны России – речь идет о возможной системной кампании ударов по объектам водоснабжения. Речь не о единичных атаках, а о попытке вывода из строя ключевых элементов водной инфраструктуры городов: водозаборов, насосных станций, водопроводов и канализационных узлов.

В случае реализации такого сценария под ударом может оказаться не отдельный регион, а сразу десятки крупных и средних городов Украины, включая столицу. В основной зоне риска 10 областей: Луганская, Донецкая, Черниговская, Сумская, Харьковская, Запорожская, Днепропетровская, Одесская, Николаевская и Херсонская области. Киев тоже в зоне риска.

Как объясняет собеседник в государственных структурах, уязвимость системы заключается в ее централизованности. В большинстве населенных пунктов водоснабжение зависит от одного или нескольких ключевых узлов, которые не имеют полноценного дублирования.

В каждом населенном пункте они разные. Источником воды могут быть реки и иногда подземные скважины. Но преимущественно в украинских населенных пунктах по одному водозабору. Лишь в некоторых крупных городах работают по несколько узлов для забора воды. Это означает, что вывод из строя одного объекта может привести к прекращению водоснабжения целого населенного пункта,

– отмечает он.

Фактически это означает, что даже один точечный удар по насосной станции или узлу забора воды может повлечь полную остановку водоснабжения в городе или регионе.

Особенно критической ситуация является для прифронтовых и промышленных городов, где инфраструктура уже работает с повышенной нагрузкой. Отдельно эксперты обращают внимание на опыт предыдущих атак. Например, в Николаеве восстановление водоснабжения после разрушения системы в 2022 году длилось годами и требовало более 6 миллиардов гривен инвестиций.

Это демонстрирует, что даже частичное повреждение водной инфраструктуры может иметь долговременные последствия. Дополнительную сложность создает то, что большинство водоканалов и насосных станций имеют ограниченные резервные системы или они физически расположены рядом с основными. Это означает, что при ударе одновременно могут быть уничтожены и основные, и резервные элементы питания и подачи воды.

Что сказал Зеленский о возможной угрозе?

Зеленский подтверждает, что украинская разведка фиксирует подготовку России к расширению перечня целей. После массированных атак на энергетику враг переходит к другим критическим сферам – воды и логистики.

Судя по документам, которые мы получили от разведки, россияне будут бить по логистике – по железной дороге и другому. Также будут бить по водоснабжению,

– заявил Зеленский.

Он отметил, что российская тактика направлена на истощение гражданской инфраструктуры и создание проблем в жизнеобеспечении крупных городов.

"Хотят, чтобы у нас были проблемы именно с водой", – подчеркнул президент.

По словам главы государства, Украина уже учитывает эти риски в системе обороны. Речь идет об усилении противовоздушной обороны, физической защите критических объектов и разработке резервных механизмов обеспечения водой в случае чрезвычайных ситуаций.

Какова основная цель ударов по объектам водоснабжения?

Военные и гражданские эксперты сходятся во мнении, что Россия не будет менять общую модель ударов – только перенесет фокус на другие объекты инфраструктуры.

Военный эксперт Павел Нарожный объясняет, что сценарий атак останется таким же, как и во время ударов по энергетике.

"Тактика будет такая же – массированные удары, использование баллистики и всего остального. Это будут такие же удары по инфраструктуре, только не по энергогенерации, а по водоснабжению и водоотводу", - отмечает он.

По его словам, главной целью таких атак является не военный результат, а давление на гражданское население.

Их цель – гражданское население. Сделать так, чтобы в крупных городах Украины была гуманитарная катастрофа, чтобы люди остались без воды, без водоотведения,

– отмечает эксперт.

Политолог Валерий Дымов добавляет, что удары по водной инфраструктуре являются частью более широкой стратегии психологического и экономического давления.

"Террористический режим в России действует через логику истощения. Это попытка заставить общество согласиться на условия, которые выгодны Кремлю, через разрушение базовых систем жизнеобеспечения", – объясняет он.

В чем еще кроется опасность?

Эксперты также подчеркивают, что украинская коммунальная инфраструктура остается одной из наиболее уязвимых сфер критической системы жизнеобеспечения.

Основная проблема заключается в высоком уровне изношенности сетей, которые во многих городах строились десятки лет назад и с тех пор существенно не обновлялись. Из-за этого значительная часть водопроводных и канализационных систем работает на грани технического ресурса, что повышает риски аварий даже без внешних атак.

По оценкам профильных специалистов, до 70 – 80% сетей водоснабжения и водоотведения требуют капитальной модернизации или полной замены. Речь идет не только о трубах, но и о насосных станциях, очистные сооружения, системы подачи и распределения воды.

Во многих городах отсутствуют полноценные резервные линии, которые могли бы мгновенно взять на себя нагрузку в случае поражения основной инфраструктуры. Это создает ситуацию, когда даже локальное повреждение одного ключевого объекта может привести к масштабному отключению воды в городе или целом районе.

Восстановление таких систем является сложным и длительным процессом, ведь требует не только ремонта, но и изготовления или поставки специализированного оборудования, которое часто является дефицитным.