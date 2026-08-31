Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ Александр Мусиенко, подчеркнув, что для борьбы с этой угрозой важно не только сбивать реактивные беспилотники, но и уничтожать места их запуска на территории России. Такая тактика заставит оккупантов "сбавить темп".

Украина противодействует реактивным дронам

По словам военнослужащего ВСУ, сбивать реактивные дроны могут ракеты зенитно-ракетных комплексов или ракеты класса "воздух-воздух", которые используются авиацией. Теоретически можно также использовать авиационные пушки, потому что скорость самолета позволяет догонять реактивные дроны и сбивать их.

Также существуют системы радиоэлектронной борьбы, которые в Украине развивают и модифицируют. Сейчас ведется активная работа, чтобы четко понимать частоты и каналы, на которых они работают, с целью сбивать дроны на подступах к городам.

То есть мы понимаем, что с военной точки зрения враг действительно пытается, в частности, истощать наши запасы противовоздушной обороны. Поэтому, помимо прочего, я и говорю о том, что решение нужно искать не только в наращивании ПВО – это очень важно, – но и в том, чтобы проводить атаки по объектам на территории России и фактически препятствовать запуску,

– сказал Мусиенко.

Он пояснил, что запуск большого количества реактивных дронов не может остаться незамеченным. Украинские военные могут отследить примерные базы пусковых площадок. Таким образом можно понять, по каким точкам нужно отрабатывать, где находятся дополнительные ретрансляторы, антенны, пункты управления и многое другое.

Уже тогда Силы обороны будут наносить по ним удары и снижать потенциал врага. По крайней мере – заставлять россиян осуществлять определенную передислокацию, на что потребуется время.

Мусиенко о противодействии реактивным дронам: смотрите видео

Отметим, что заместитель главы Офиса президента Павел Палиса сообщил, что наилучшие результаты в сбивании реактивных БПЛА демонстрируют переносные зенитно-ракетные комплексы, объектная противовоздушная оборона и авиация.