Представитель ГУР МО Андрей Юсов отметил, что заявления о том, что сейчас нет российских атак на украинскую энергосистему, не отвечают действительности. Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Атакует ли уже Россия нашу энергетику

Юсов дал понять, что этой зимой оккупанты уже пытались атаковать наши энергетические объекты.

Такие попытки были, они продолжаются. Во многих случаях, когда наши защитники сбивают цели, они намеренно не комментируют, куда они (атаки – 24 Канал) были направлены,

– объяснил разведчик.

Что известно о ракетном запасе врага

Юсов также прокомментировал сообщение об увеличении темпов производства новых российских ракет. Представитель ГУР МО отметил, что сегодня ракетные запасы у оккупантов меньше, чем прошлой зимой и в начале их полномасштабного вторжения в Украину. В то же время, разведчик предупредил, что угроза мощных ракетных атак все равно сохраняется.

Сейчас они (россияне – 24 Канал) работают в более экономном режиме, чем прошлой зимой. Но каждая атака – это испытание для нашей ПВО,

– сказал Юсов.

Также разведчик отметил, что России еще далеко до выполнения своих планов по темпам производства ракет из-за экономических ограничений. По его словам, санкционная политика и всеобщая деградация страны-агрессора в техническом плане сказываются.

В каком состоянии энергосистема Украины